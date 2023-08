No activar

Amparo Grisales quedó sorprendida con similitud de imitadora de Shakira en Yo Me Llamo: Es igualita En medio del repechaje final en Yo Me Llamo, la imitadora de Shakira sorprendió al jurado, sobre todo a Amparo Grisales, quien no pudo contener la emoción después de presenciar la presentación.