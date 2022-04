Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casaron: detalles de la lujosa fiesta con invitados exclusivos

Los rumores de boda se hicieron realidad: el matrimonio de los influenciadores , Andrea Valdiri y Felipe Saruma fue por todo lo alto, con invitados de lujo y una fiesta impresionante. Pese a que, en un principio, lo quisieron manejar herméticamente, sus allegados y diferentes publicaciones en redes sociales dejaron entrever que se habían comprometido y la ceremonia de ayer lo confirmó.

Valdiri, que ha sido tendencia todo este fin de semana, dejó ver todo su encanto y con derroche de sensualidad dejó impactados a los asistentes a su boda.

Familia, amigos y seguidores hicieron parte de la lujosa recepción en Barranquilla, donde estuvieron presentes Mr Black y su esposa Yurani, Epa Colombia , Katerin Peláez y La Jessu, entre otras personalidades de la farándula colombiana.

Entre los recordatorios de la boda, se pudo conocer que a cada uno de los asistentes se les entregó una moneda balada en oro con la cara de los recién casados.

Andrea entró a la ceremonia del brazo de su padre; mientras que, Saruma, en compañía de su mamá y uno de los momentos más emotivos fue el discurso de la Valdiri, palabras hacia su ahora esposo, dedicatoria que hizo llorar a más de uno.

“Créanme que yo venía de una situación muy dura, que era mi embarazo y todo lo que ustedes sabían. Me reservé muchas cosas, porque cuando uno tiene hijos quiere lo mejor para ellos. Este hombre me sacó, me dio esa luz, me motivó. Todas las mujeres embarazadas pasamos por momentos horrorosos, unos estados de ánimo increíbles. Él estuvo ahí conmigo, él le dio amor a mis hijas, le brindó amor a mi familia y me dio lo que ningún otro me ha dado, que es amor”, fueron algunas de sus palabras.

El ponqué no pasó desapercibido y con más de seis pisos fue uno de los detalles que más llamó la atención en el lujoso matrimonio. Además de los vestidos que utilizó la influencer barranquillera para disfrutar del baile y la boda con toda comodidad.

Lo cierto es que el 16 de abril será una fecha que no olvidará la nueva pareja de casados, quienes se alistan para vivir su luna de miel.