Beéle, el fenómeno colombiano que se apodera de las reproducciones en el mundo

Más allá de algunas polémica, Brandon de Jesús, conocido como Beéle, se volvió en un año en un fenómeno que le compite a la par a artistas como Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd en lo alto de las reproducciones mensuales, además, llenando siete arenas en Bogotá (casi dos estadios en la capital).

“Yo lo que quería mostrarle al mundo es que más allá de ser un artista, quiero que la gente sienta lo que yo siento. De ahí para adelante, mi carrera ha sido forjada por esa explosión musical y diversa de lo que me caracteriza. Todo el tiempo he buscado no parecerme a nadie", expresó el propio Beéle sobre este gran momento en su carrera.

Ha estado 19 semana en el Top 1 Global de Spotify con 'La Plena' al lado de Ovy On The Drums, Westcol y Big Ligas, demostrando que su talento va más allá de algo local. Lo mismo sucedió con 'Borondó', su último álbum, en donde el artista exploró su arte de manera profunda y mandó a hacerse virales canciones como 'Sobelove', 'Si te pillara', 'I miss you', entre otras.

'La Plena', la nueva WSound de Beéle y Ovy On The Drums // Foto: Big Ligas

Esta visión se complementa con su creencia de que la música debe ser una expresión genuina. “La música para mí es una relación de mi vida cotidiana. Mi corazón habla, mis emociones hablan y se conectan con el público. Yo no solo hago música, hago arte”, ha expresado el artista.



Mientras la expectativa por su posible colaboración con Shakira sigue creciendo, Beéle continúa trabajando en nuevos featurings para seguir sorprendiendo al público. Su trayectoria confirma que la nueva generación de artistas colombianos no solo está siguiendo los pasos de sus predecesores, sino que está marcando su propia historia en la cima de la música mundial.

El artista estará en Bogotá en el mes de noviembre en el Movistar Arena en donde presentará siete fechas en una sola semana.