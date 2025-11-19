En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Beéle, el primer artista en llenar siete arenas en Bogotá el mismo año

Beéle, el primer artista en llenar siete arenas en Bogotá el mismo año

El 'Borondo' de Beéle se extendió más de lo esperado y su tanda de conciertos irá hasta diciembre con el anuncio de la séptima fecha en Bogotá.

