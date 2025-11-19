Beéle, el primer artista en llenar siete arenas en Bogotá el mismo año

Brandon de Jesús, conocido como Beéle en la industria musical, puso a vibrar a toda Bogotá con su ‘Borondo’ de este 2025. Lo que pensaba era un buen momento en números, se terminó viendo reflejado en un apoyo total de su público con seis fechas con boletas agotadas y, por eso, una séptima se une a su visita a la capital del país.

Con este anuncio para el 17 de diciembre en el Movistar Arena, Beéle será el primer artista en lograr llenar siete veces este venue en un mismo año, es decir, unas 87.101 personas viendo su show en vivo, lo que equivale a dos estadios El Campín o arenas Vive Claro con un impacto económico de más de 112.000 millones de pesos, según cifras de Miguel de Conciertos Colombia.

Beéle en Bogotá // Foto: Páramo Presenta

Estos son los 9 artistas con más Movistar Arena de la historia

André Rieu (8). Beéle (7). Morat (7). Carlos Vives (7). Fonseca (7). Andrés Cepeda (6). Camilo (6). Los Tigres del Norte (5). Marco Antonio Solís (5).

Lo destacable del artista colombiano es que su ‘Borondo’ lo logró no solo en el mismo año, sino en un plazo de solo un mes, es decir, la misma capacidad de llamado de público de artistas como Karol G, Feid, Maluma, Bad Bunny, entre otros.



Esto debe saber de la séptima fecha de Beéle en Bogotá

Las etapas de venta para el concierto de Beéle en el Movistar Arena comenzarán con dos preventas: la de Clientes Movistar Total y la del Banco Davivienda, ambas disponibles desde el jueves, 20 de noviembre, a las 10:00 a.m. hasta el sábado, 22 de noviembre, a las 9:59 de la mañana.

La venta al público general iniciará el sábado, 22 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, o antes si se agota la preventa. Los precios varían según la ubicación e incluyen sectores como Platea, Piso 2, Piso 3 y las Tribunas Fan Norte y Sur, cuyos valores oscilan entre $149.000 y $409.000 más servicio. Además, algunas localidades cuentan con Zonas Libres de Alcohol y sectores con visibilidad restringida dependiendo del montaje del espectáculo.



Siete fechas de Beéle en Bogotá // Foto: Páramo Presenta

Las impresionantes cifras de Beéle

Con sus primeros hits “Vagabundo”, “Mi Carta” y “Sola”, Brandon lleva años construyendo su huella en Colombia y siendo un hit mundial. Según cifras de Spotify, sus canciones han sido añadidas más de 1.700 veces a playlists editoriales de 48 países con “La Plena” la más destacable a nivel mundial.



Las 5 canciones más escuchadas de Beéle en Spotify