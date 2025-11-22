En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Claudia Lozano rompe el silencio tras cinco cirugías: "Estuve cansada de tanto dolor"

Claudia Lozano rompe el silencio tras cinco cirugías: "Estuve cansada de tanto dolor"

La presentadora de Caracol Televisión estuvo al borde de la muerte. Los médicos catalogaron su recuperación como un "milagro" tras una intensa operación de siete horas y cinco reingresos a cirugía.

