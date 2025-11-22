Claudia Lozano rompe el silencio tras cinco cirugías: "Estuve cansada de tanto dolor"

Claudia Lozano, una de las presentadoras de Show Caracol, sorprendió a la audiencia al revelar, la grave emergencia de salud que la mantuvo alejada de las cámaras durante un periodo de dos meses.

La reconocida modelo y figura del entretenimiento enfrentó una crisis médica que la puso al borde de la muerte, según su propio testimonio en el programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión.

Esta crisis, la forzó a someterse a cinco cirugías complejas en un lapso corto de tiempo. Su recuperación y regreso a la televisión son considerados un "milagro médico" por el equipo de salud que la atendió.

Lozano cuenta que en un momento se sentía "supuestamente bien", pero al día siguiente un dolor abdominal repentino se volvió insoportable. Este síntoma la obligó a dirigirse de urgencia a la clínica.



Se empezó a deteriorar rápidamente y mientras esperaba atención, comenzó a vomitar y a sentirse cada vez peor, con un dolor abdominal que escalaba en intensidad. Su siguiente recuerdo claro fue despertar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El diagnóstico que enfrentó fue delicado y requirió una intervención inmediata. La modelo padecía una filtración de sangre dentro del abdomen, una hemorragia interna que los estudios posteriores no lograron identificar su causa exacta. Al momento de la intervención, su abdomen contenía tres litros de sangre acumulada. Los médicos le comunicaron que si su llegada al centro asistencial se demoraba un poco más, no lograba sobrevivir, debido a que una arteria se había abierto.

Claudia Lozano estuvo siete horas en el quirófano y tuvo 5 cirugías

La cirugía inicial a la que fue sometida Claudia Lozano fue una intervención de urgencia que duró siete horas. Los cirujanos abrieron su abdomen para retirar la acumulación de sangre y controlar la hemorragia.

La complejidad del caso, sumada a la ausencia de una causa clara para la ruptura de la arteria, llevó a que los médicos catalogaran su supervivencia como un evento extraordinario.

Sin embargo, no fue suficiente con una operación, la presentadora permaneció un mes y dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos, un periodo que según ella fue lleno de dolor y constantes complicaciones, además, durante su hospitalización, su cuerpo sufrió otros graves problemas que la llevaron a cuatro cirugías adicionales.

También relató que de un momento a otro, sufrió una trombosis que puso en riesgo su recuperación y a esto se sumó una infección que forzó un nuevo ingreso al quirófano.

La presentadora ya padecía de endometriosis, una condición que, según sus palabras, le produce gran sufrimiento desde hace años. En medio de la lucha en la UCI, Lozano mencionó sentir desesperación: "Yo le decía a Dios que estaba cansada de sentir tanto dolor. 'Ya no quiero más, ya es justo'. Me pasó demasiado. No quiero más…”, expresó.

Por otro lado, Lozano destaca el apoyo incondicional que recibió del personal médico y, en especial, de sus compañeros de Noticias Caracol. Un gesto que más le gustó fue la sorpresa que le dio su colega y amiga Alejandra Giraldo, quien le llevó a su perrita a la clínica, la presentadora describió ese momento como "el regalo más lindo" de todo su tiempo hospitalizada.

No obstante, Claudia Lozano regresó a las cámaras con gratitud y una nueva perspectiva de vida: “Me di cuenta de que esto es un ratico. Soy un milagro, y este milagro se va a disfrutar la vida” enfatizó.