Coldplay, Dua Lipa y otros artistas piden que se establezca un tope a reventa de boletería en línea

Estrellas musicales como Dua Lipa y el grupo Coldplay llamaron este jueves, 13 de noviembre, en una carta abierta, al gobierno laborista británico a instaurar un límite a los precios de las entradas de conciertos revendidas en plataformas en línea.

"Durante demasiado tiempo, algunas plataformas han permitido que revendedores compren entradas al por mayor y luego las revendan a precios exorbitantes", escriben estos artistas, aliados con asociaciones de consumidores y organizaciones del sector del espectáculo en vivo.

Esta práctica comercial "mina la confianza en el sector del espectáculo en vivo y compromete los esfuerzos de artistas y organizadores para hacer que sus eventos sean accesibles", continúan.

Según ellos, establecer un límite a los precios de reventa permitirá "democratizar el acceso del público".



Un estudio de la asociación "Which?" reveló que algunas entradas para el concierto de Oasis de este año en el estadio de Wembley se ofrecieron a precios que podían alcanzar las 4.442 libras (unos 21 millones de pesos colombianos).

El pasado mes de enero se inició una consulta pública sobre la cuestión, tras las constantes quejas recibidas de los fans.

Entre las medidas que ha esbozado el gobierno se encuentran un límite a los precios (entre el 0 y el 30% del inicial) y un control estricto sobre el número de entradas disponibles para los revendedores.

Los firmantes lamentan que, hasta el momento, no se haya tomado ninguna decisión, recordando que el partido laborista se había comprometido durante su campaña de 2024 a tomar medidas al respecto.



El Ministerio de Cultura responde a las denuncias

Un portavoz del Ministerio de Cultura reiteró al diario BBC el compromiso del gobierno de "combatir a los revendedores", diciendo que un plan de acción se dará a conocer "próximamente".

Por el contrario, sitios como Viagogo y StubHub sostienen que un límite de precios podría empujar a los clientes hacia plataformas no reguladas, es decir, al mercado negro, aumentando así el riesgo de fraude.

Entre los artistas firmantes se encuentran Radiohead, Sam Fender, Dua Lipa, Coldplay, Robert Smith (The Cure), Iron Maiden, PJ Harvey, New Order y Mark Knopfler.

Irlanda, por su parte, prohibió en 2021 la reventa de entradas —ya sean para competiciones deportivas o conciertos— a precios que superen su valor inicial.