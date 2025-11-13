En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Coldplay, Dua Lipa y otros artistas piden que se establezca un tope a reventa de boletería en línea

Coldplay, Dua Lipa y otros artistas piden que se establezca un tope a reventa de boletería en línea

Los artistas denuncian un precio de reventa de boletería exorbitante que compromete el esfuerzo de artistas y organizadores y, además, impide "democratizar" el acceso al público.

Coldplay, Dua Lipa y otros artistas piden que se establezca un tope a la reventa de boletería
Coldplay, Dua Lipa y otros artistas piden que se establezca un tope a la reventa de boletería
Foto: generada con Image Fx
Por: AFP
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad