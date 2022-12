Con esos comentarios no me van a quitar el título: Miss Universo Andrea Meza respondió a críticas

Luego de la polémica desatada por su título como nueva Miss Universo y por el rumor de que ella era hija de la reconocida cantante Ana Gabriel, Andrea Meza decidió enviar un contundente mensaje a quienes la critican.

Han pasado solo unos días desde que Andrea se convirtió en la mujer más bella del mundo y las críticas no se hicieron esperar, algunas personas aseguran que sus detractores no han logrado aceptar que ella es la nueva Miss Universo.

Publicidad

Ante esta lluvia de críticas, Andrea no se quedó callada y decidió responder a través de un video. Allí aparece la hermosa mujer dando unas palabras.

“Pues qué les digo… con esos comentarios no me van a quitar el título. Y tampoco es como que me afecte o me pongan triste. Les mando mucho amor", expresó Andrea en la grabación.

Pero el tema no se quedó ahí y ante la incómoda situación por la que atraviesa la miss Universo, Alicia Machado le envió un mensaje.

“¡Bella y punto! ¡Vívelo al máximo y nunca bajes tu cabeza!”, escribió la también exmiss Universo.

Publicidad

Este fue el mensaje que envió: