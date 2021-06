¡Contundente! Carolina Cruz reveló cómo está su relación con Lincoln Palomeque

La reconocida presentadora Carolina Cruz no se quedó callada y decidió responder a quienes no dejan de indagar sobre su relación con el actor Lincoln Palomeque.

La polémica surgió en redes sociales luego de que le preguntaran a la presentadora si se había separado de Lincoln.

Ante esto, Carolina Cruz, en medio de risas, escribió a través de su cuenta de Instagram un contundente mensaje.

“La gente saca unas conclusiones jajaja no me he separado porque no me he casado jajaja”, fue el mensaje que compartió la presentadora en sus historias.

La publicación rápidamente se volvió viral y fue compartida por una cuenta de Instagram que les sigue los pasos a varios famosos. Allí varios de los seguidores de la pareja se animaron a dejar un comentario sobre lo sucedido.

“Yo no sé porque la gente quiere ver a los famosos pegados como chicles y con lo fastidioso que es andar con la pareja 24/07”; “Hay que respirar”; “para separarse no hay que estar casada, se puede separar de un amigo, novio, marido, incluso de un familiar”; son solo algunos de los mensajes que se pueden encontrar en esa publicación.