¿Documentales de Rock? Netlfix tiene los mejores para sentarse a verlos en familia

Algunas bandas y agrupaciones han trascendido las fronteras de la música, convirtiéndose en grupos de gran importancia para las personas. Es por esta razón que Netfliz ha sacado los mejores documentales de algunas de estas bandas como The Rolling Stones, The Beatles y Metallica, para enganchar no sólo a los melómanos sino también a todos los que diariamente disfrutan de este contenido de streamig.

El primer documental es Keith Richards: Under the Influence (2015), Un documental íntimo sobre Keith Richards, cofundador de The Rolling Stones, y la producción retrata a Richards como compositor, guitarrista e intérprete.

El segundo documental es Rompan todo: la historia del rock en América Latina (2020), una miniserie documental que muestra el Rock en español en Latinoamérica y su relación con las dictaduras. Soda Stero, Café Tacvba y Aterciopelados, entre otros, hacen parte de esta miniserie.

El tercer documental es John y Yoko: Above us Only Sky (2018), un documental sobre la relación entre John Lennon y Yoko Ono cuando se creó el álbum Imagine de 1971. La producción se recrea con entrevistas de compañeros.

El cuarto documental es Metallica: Some Kind of Monster (2004), que muestra la trayectoria de la banda entre 2001 y 2003, y también la partida del bajista Jason Newsted y el tratamiento contra el alcoholismo de su líder de la banda.

Por último, el quinto documental es Gaga: Five Foot Two (2017), donde muestra el proceso de creación de Joanne (2016), el quinto álbum de la artista y su preparación para su segunda actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en el 2017.