Dónde ver EN VIVO los Critics' Choice Awards 2025: así podrá ver los nominados

Finalmente, este 7 de febrero se llevarán a cabo los Critics' Choice Awards 2025. Esta gala se había atrasado a raíz de losfuertes incendios que se vivieron en Los Ángeles , Estados Unidos, pero se desarrollarán este viernes para poder premiar lo mejor de la producción de cine y televisión. El evento reprogramado se llevará a cabo en el Barker Hangar en Santa Mónica, California.

¿Dónde ver EN VIVO los Critics' Choice Awards 2025 en Colombia?

La gala se encuentra programada para este viernes, 7 de febrero, a las 7:00 de la noche. Por fortuna, los amantes de las series podrán verla de manera online y esto gracias a Max, la plataforma de HBO, que tendrá todo el cubrimiento de gala importante de las producciones televisivas. Asimismo, por cable se podrá visualizar en TNT. Se estima que durará unas tres horas y su alfombra roja comenzará dos horas antes del evento principal.

¿Cuáles son las series nominadas y dónde verlas?

Hay series con cuatro o más nominaciones para esta edición del 2025. Por supuesto, la mayoría se encuentran disponible en plataformas digitales de streaming, como el caso de Disney+, Max, Apple TV, Netflix, entre otras más. Deberá consultar el lista de nominados y verificar su plataforma en internet.

Las películas más nominadas para esta edición son Cónclave y Wicked, con 11 nominaciones cada una. Les siguen Dune: Part Two y Emilia Pérez, con 10 nominaciones cada una. Mientras que, en televisión, la serie más nominada es Shogun, con seis nominaciones. Le siguen Only Murders in the Building, The Diplomat y Abbott Elementary, con cinco nominaciones cada una.

Los Critics Choice Awards son considerados una importante antesala de los Premios Óscar, por lo que los ganadores de estos premios suelen tener una gran influencia en la temporada de premios de Hollywood.