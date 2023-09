Duras críticas a Yeferson Cossio tras dolorosa cirugía: “Qué nivel de estupidez"

El conocido creador de contenido Yeferson Cossio recientemente se sometió a un procedimiento bastante doloroso de alargamiento de piernas y compartió abiertamente su experiencia con sus millones de seguidores. A través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más 11 millones de seguidores, compartió un video en el que documentó su proceso y explicó las razones detrás de esta decisión.

En el video, el influencer reveló que aproximadamente dos años atrás enfrentó algunas complicaciones relacionadas con sus piernas, problemas que en su momento optó por mantener en privado. Sin embargo, después de las especulaciones que surgieron en torno a su salud, una de las soluciones que le llamó la atención fue el alargamiento de piernas.

Tras investigar y conocer más sobre el procedimiento, Yeferson Cossio tomó la decisión de someterse a esta intervención. A pesar de su altura inicial de 1,77 metros, decidió que quería aumentar su estatura con algunos centímetros adicionales.

El influencer compartió imágenes exclusivas del proceso de la intervención, en las cuales el cirujano explicó que el procedimiento consiste en el alargamiento de los huesos de forma completamente natural. Tras una recuperación adecuada, se le permite continuar con sus actividades cotidianas, como correr y saltar, sin restricciones.

Yeferson Cossio destacó que este tipo de procedimientos suelen realizarse para mejorar la calidad de vida de personas que nacen con extremidades desiguales, pero enfatizó que él eligió el alargamiento de piernas por razones estéticas.

Esta revelación del generador de contenido generó un debate en las redes sociales sobre la decisión de someterse a procedimientos de este tipo por razones puramente estéticas, lo que resaltó la importancia de la discusión en torno a la belleza y la autoaceptación en la era de las redes sociales.

Yeferson Cossio dividió opiniones tras su doloroso procedimiento

Tras contarles a sus seguidores el doloroso procedimiento, muchos de los usuarios en redes no se quedaron callados y manifestaron su opinión. Yeferson Cossio logró miles de reacciones entre los internautas, donde algunos lo felicitaron por su decisión, otros le desearon una pronta recuperación, mientras que muchos otros lo criticaron con fuertes mensajes.

“Dime de qué presumes y te diré de qué careces!; para crecer un par de centímetros se somete a esto, mejor le fuera colocado una plantilla al zapato y listo, ahí tenía sus centímetros de más. Será que no habrá una cirugía para el cerebro, a ver si dejan de tanta pendejada; personas inconformes con su apariencia, cuántos no quedan peor de lo que son o peor mueren en quirófanos por presumir lo que no son; y todo un ejemplo de estúpides nivel Dios" fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Finalmente, el generador de contenido indicó que seguirá informando a sus seguidores sobre cómo continuará con su proceso de recuperación.

