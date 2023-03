El actor Daniel Radcliffe, protagonista de Harry Potter, espera su primer hijo

El actor británico Daniel Radcliffe, mundialmente conocido por haber encarnado el papel de Harry Potter en la serie de películas sobre el joven mago, espera el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja, la actriz estadounidense Erin Darke.

Según reveló el "Daily Mirror", Radcliffe, de 33 años, confirmó la noticia del embarazo de su mujer, de 38 años, con la que se le relaciona desde que hace una década se conocieron en el rodaje de la película "Kill your Darlings".

Una fuente cercana a la pareja dijo al diario que ambos están "absolutamente entusiasmados" con la noticia y ansiosos por "convertirse en una familia de tres".

"Se lo contaron a sus familias y amigos recientemente. Es un momento muy emocionante", subrayó la fuente.

Radcliffe saltó a la fama con 12 años tras encarnar a Harry Potter en la primera de las entregas de la saga

