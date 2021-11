El beso de Canelo Álvarez y J Balvin que se viralizó luego de la pelea del mexicano en La Vegas

En redes sociales se volvió viral el tierno beso virtual entre el cantante J Balvin y el boxeador Canelo Álvarez, después de la gran pelea del mexicano en Las Vegas, en Estados Unidos.

Canelo obtuvo el título mundial supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, tras noquear al estadounidense Caleb Plant, por lo que el mexicano recibió miles de felicitaciones, entre ellos, el de su amigo paisa J Balvin.

A través de su cuenta de Instagram, J Balvin compartió una fotografía de la videollamada que sostuvo con Canelo después de la pelea, en la que compartieron un tierno momento con un beso digital que se robó todas las miradas en las redes sociales.

"Hasta que aprendí que no se espera nada de nadie pero se demuestra con actos el amor a la familia. Canelo HERMANO, TE AMO!! LATINO GANG. Pd. Me envió un beso porque le dije “o te comportas o te acabo en el ring” y el obviamente me tiene miedo y bueno… NORMAL", fue el mensaje de Balvin en sus redes sociales.

La foto se robó toda la atención y los comentarios no se hicieron esperar, pues sus seguidores también bromearon con la tierna y divertida imagen. La foto alcanzó más de 700.000 'me gusta' y más de 3.000 comentarios.

