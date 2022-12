El Catarí que promete comprar al Cúcuta: los detalles sorprenden al fútbol colombiano

Actualmente, la Copa Mundial de la Fifa se está viviendo en Qatar, lugar escogido para vivir la pasión del fútbol en esta oportunidad.

Se tiene en cuenta que la Selección Colombia no estuvo entre los clasificados al Mundial, pero esto no bastó para que en el país de oriente medio no se presentaran colombianos a vivir en carne propia esta pasión. En el país árabe se han evidenciado colombianos por medio de fotos o videos en redes sociales portando camisas de otros equipos para darle apoyo a sus favoritos.

'El Cole' es nombrado un hombre que va por el mundo vistiendo los colores de la bandera de Colombia mostrando su gran apoyo a la tricolor; ahora él hace presencia en Qatar 2022 y también consigo mismo se llevó el amor que tiene por un equipo profesional colombiano: el Cúcuta Deportivo.

Este personaje, hizo que un catarí dijera por video "Voy a comprar el Cúcuta Deportivo", mensaje que llena de ilusión a los colombianos, en especial a los fanáticos motilones.

Este video, compartido por el personaje nombrado como 'El cole', se hizo viral por medio de TikTok y aunque se evidencia la promesa con más sentido de burla, que de realidad, los internautas comentaron su asombro.

Asimismo, el colombiano también hizo que el catarí dijera dentro de la promesa aún más cosas: "No sea toche", "Espérelo", "Allá voy".

En el clip, algunos de los comentarios que se pueden apreciar son de hinchas del club nortesantandereano quienes comentaban: "Veremos al Cúcuta Deportivo fichando a Cristiano Ronaldo", “ojalá fuera verdad, dejen de jugar con los sentimientos”.

