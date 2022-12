El contundente mensaje de Bad Bunny al recibir premio Billboard a Mejor Artista Latino del Año

Este domingo, el cantante Bad Bunny recibió un importante premio en la ceremonia de los Billboard Music Awards 2021, se llevó el galardón como Mejor Artista Latino del Año.

Al subir al escenario y dar su discurso de agradecimiento, el artista puertorriqueño sorprendió a sus seguidores y asistentes a la ceremonia en Los Ángeles, California, pues habló sobre la empatía hacia las personas.

“Gracias a todos los fanáticos, a mi gente latina que siempre me ha apoyado, gracias a los Billboard (…) Hoy no tengo muchas de hablar, así que, gracias. Quiéranse, ámense más, no gasten energía odiando a nadie, hay que aprender a ser más empático con los demás, nunca se sabe por lo que alguien está pasando”

Por su parte, la colombiana Karol G , además de haber pisado fuerte en la alfombra roja, ganó el premio a Mejor Artista Latina del Año.

Vea el video:

Como que no le entendieron el discurso de bad bunny!? Si básicamente nos dijo love yourself y que seamos considerados con los demás

Vea la presentación de Bad Bunny: