¡El vallenato más sensual! Carmen Villalobos enamoró a sus fans con nuevo baile

Con el fin de empezar el día con alegría y un poco de ‘sabor’, Carmen Villalobos bailó y compartió el momento con sus seguidores de Instagram.

La actriz le sacó el lado más sexy a la canción “Ya no me duele más” de Silvestre Dangond con unos pasos que dejó a más de uno boquiabierto, no por lo innovadores, sino por los movimientos que le hacen ver una figura de infarto.

Además, a la coreografía le agregó un plus tierno, al invitar como parejo a su perrito Freud.

Este video, como los demás que ha publicado, fue muy exitoso, no solo por el número de reproducciones, ‘likes’ y comentarios, sino, porque hasta el intérprete del tema lo compartió en su perfil de esta misma red social.

“Baila sabroso”, escribió el cantante.

