Epa Colombia es criticada por la millonada que gastó en unas botas

La bogotana, que en sus plataformas digitales acumula millones de seguidores, a quienes les cuenta el transcurrir de su vida, es tendencia en las redes esta vez por unas botas carísimas, que según ella, compró para no pasar una vergüenza en la tienda a la que entró para preguntar unos zapatos baratos.

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, mostro en sus historias de Instagram sus nuevas botas, evaluadas en $1.300.000, pero no pensó que generaría gran controversia en sus fans.

Epa Colombia se encontraba de compras de maternidad con su pareja Karol Samantha, y decidieron ingresar a una reconocida zona de la ciudad de Bogotá, en donde decidió medirse unas cuantas botas, sin preguntar su precio, y que finalmente compró para no pasar vergüenza.

¿Qué opinan sus seguidores sobre su compra?

Muchas críticas recibieron las botas negras y de jean, por parte de sus seguidores, donde expresaron su desagrado por su compra con comentarios como: "La plata definitivamente no quita lo ordinario", "El gato con botas..", " lastima la plática", "Si? Muy bueno por ella, yo me alegro mucho", "Seguro en la 85 le van a vender botas de 300 mil", "Yo me voy y no las compro así tenga dinero", "La verdad, no son tan bonitas para ese precio", dijeron algunos

https://www.instagram.com/reel/C2K6jLuuLkq/ ?

Publicidad

Epa Colombia, justificó su compra haciéndole saber a sus seguidores que pensó que eran más económicas, pero cuando vio las facturas se enteró que tenían un costo de $1.300.000 y las tuvo que comprar.

Finalmente, Epa Colombia mostró cómo le quedaron mediante un video suma más de ocho millones de reproducciones.

Publicidad

Le puede interesar: