Famosa actriz se rehúsa a volver a usar brassier: “No me importa que me lleguen a las rodillas”

La famosa actriz estadounidense Gillian Anderson, conocida por su gran papel protagónico en la exitosa serie 'Expedientes X', sorprendió al mundo con una inusual decisión: no volverá a usar brassier.

Para la actriz está prenda ya no es proritaria y declaró que no importa que “sus senos le lleguen a la rodilla”, frase que desencadenó opiniones divididas sobre el uso de esta prenda interior.

Publicidad

"Soy muy floja y ya no uso brassier. No puedo usarlo, lo siento, no me importa si mis pechos llegan hasta mi ombligo, ya no usaré bra jamás", dijo la querida actiz de 54 años en su cuenta de Instagram.

¿La razón? "Es j*didamente incómodo", agregó, causando revuelo en redes donde sus palabras fueron tema de conversación.

La dos veces galardonada con un Globo de Oro y Emmy siguió los pasos de famosas quienes también se han despedido del brassier como Kendall Jenner, Bella Hadid, Jennifer López y muchas más.

Anderson, quien por estos días brilla en la serie ‘The Crown’, tiene una brillante carrera y su personaje como la agente Scully traspasó fronteras. La serie fue una de las más vistas por su trama de paranormalidad y desafío a la ciencia.

Publicidad

Con su compañero Fox Mulder, interpretado por el actor David Duchovny, Anderson como Dana Scully resolvían los casos misteriosos que se presentaban en la serie estadounidense de ciencia ficción y misterio. ‘X Files’, su nombre original, se centró en casos de fenómenos paranormales, avistamiento de ovnis y criaturas extrañas. Su primer episodio fue estrenado el 10 de septiembre de 1993 y se convirtió en un éxito rotundo.

Le puede interesar:

Publicidad



Ahora Anderson está centrada en proyectos de series de época, en los que por supuesto su actuación es impecable y aplaudida por sus seguidores.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro: