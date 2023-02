Gerard Piqué habla por primera vez de Shakira tras separación: “He tenido meses duros”

La separación del español Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira sigue dando de qué hablar. La mediática ruptura entre estas dos estrellas, cada uno en su campo, desató toda una ola de noticias en el mundo del entretenimiento y comentarios por parte de sus seguidores.

Tras varios meses de dar a conocer a través de un comunicado la decisión de separarse, Gerard Piqué habló por primera vez de Shakira. En una conversación informal en una charla tranquila, llevada a cabo por el tiktoker británico John Nellis, el exjugador del Fútbol Club Barcelona confesó cómo ha vivido estos meses tras su ruptura con la artista barranquillera.

En palabras del catalán, las últimas semanas han sido muy duras para él. "Los últimos meses para mí han sido complicados", manifestó en la entrevista. Fueron tan caóticos los momentos posteriores a la noticia, que se desconectó de una de sus pasiones, el fútbol, y, por lo tanto, del más reciente Mundial de Qatar. Cabe recordar que recientemente Piqué le dijo adiós a la selección española.

La expareja de la colombiana, con quien duró más de 11 años y con quien tiene dos hijos, aseguró que tras el final de su relación con la barranquillera necesitaba tomarse un tiempo.

"Necesitaba desconectar y me he marchado de vacaciones durante unos días", mencionó el exfutbolista. Incluso, comentó que no ha llamado ni a Messi para felicitarlo por coronarse campeón mundial con Argentina.

Nellis, creador de contenido y apasionado del fútbol, lo cuestionó por sus redes sociales dijo ¿Cuál es la persona más famosa y que tenga más seguidores en redes de todas las que tienes en tu teléfono móvil?",

"Quizás diría Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores de Instagram. Si es alguien que no sea relacionada con fútbol. Si es sobre fútbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo", dijo, el ahora empresario, después de pensarlo un poco.

Por su parte, Shakira sigue facturando y alista nuevas colaboraciones con artistas colombianos: Karol G y Manuel Turizo están en el radar de la barranquillera, quien ya alcanzó más de 316 millones de reproducciones con su más reciente éxito con el productor argentino Bizarrap y su Music Session #53.

