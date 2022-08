Giovanny Ayala criticó a algunos colegas de “sacar provecho” de la muerte de Darío Gómez

Darío Gómez, el 'rey del despecho', murió a los 71 años, y muchos artistas han lamentado la partida del cantante de la música popular. Un grupo de cantantes se reunieron para hacerle un homenaje al paisa en el coliseo Yesid Santos.

Sin embargo, el cantante Giovanny Ayala criticó la ceremonia y en especial la actitud de muchos de sus colegas durante el acto conmemorativo. Él, quien también participó en el homenaje, cree que muchos compañeros "sacaron provecho" de la muerte de Darío Gómez.

"Yo llegué allí y canté dos canciones mías, lo hice con el alma, con el corazón, con un sentimiento que ustedes no se imaginan, una despedida sincera, pero veo que mis colegas, esos que dicen hacerlo con el corazón, pues hombre que ‘cójanme aquí, que fílmeme aquí, que en cámara lenta’, no, hombre. Si van a llegar allí, lleguen a despedir al maestro Darío Gómez, no saquen provecho de él, de las redes sociales para que engrandezcan esa visita tan hipócrita, que muchos seguramente lo hacen por eso. No es llegar a visitarlo y sacar provecho para sus redes sociales”, criticó.

La denuncia del cantante fue a través de su cuenta de Instagram y sus seguidores apoyaron a Ayala y crticaron a los demás artistas . Cabe recordar que a este evento asistieron Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, Arelys Henao, John Alex Castaño, entre otros.

"Es con el corazón que se despide a un ser humano, sin nada de show"; "Tu tienes toda la razón porque muchos quieren sacar provecho tras su muerte para su propio beneficio"; "Por fin alguien lo dijo y que yo soy la reina, la otra que no, que yo soy, en pleno homenaje que horror, respeto para la familia y para Dario Gomez", son algunos de los comentarios en la publicación.

Darío Gómez debutó como solista en 1985 y vendió más de seis millones de copias, cifras que hablan por sí solas de la impresionante carrera de este paisa que suena en todos los hogares en Colombia.

