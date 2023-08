Héctor Lavoe de Yo Me Llamo conquistó a los jurados con su 'pinta' de 30.000 pesos

Una nueva jornada de repechaje se vivió en Yo Me Llamo . Tres participantes terminaron su sueño de seguir en el programa, mientras otros continuaron y podrán seguir en la escuela para intentar ser el doble perfecto de su artista favorito.

Uno de los concursantes que encantó a los jurados fue Héctor Lavoe y no solo por su voz. La ‘pinta’ del artista llamó la atención de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

Antes de su salida al escenario, los entrenadores de Yo Me Llamo comentaron las principales cualidades de Héctor Lavoe: “Viaje al corazón de la salsa, sonido y sabor únicos, locura y canta desde el alma”.

La canción que decidió interpretar Héctor Lavoe fue ‘El cantante’, demostrando desde el primer momento que sí se parece tanto físicamente como en el color de la voz al artista original.

De hecho, el estilo de su cabello, la camisa roja, las gafas de sol, el vestido negro y los zapatos fueron acorde con la presentación y por eso Pipe Bueno, quien cantó algunas partes del tema desde su silla, no dudó en elogiarlo por su atuendo.

“Este outfit me costó 30.000 pesos. Me cobraban $1’200.000 para hacerlo yo. La camisa me costó $5.000. En las pulgas hay cosas buenas”, dijo.

Ante la sorpresa de todos los jurados, César Escola le contestó que con la presentación que realizó en el escenario de Yo Me Llamo, “esa pinta ahora cuesta $1’200.000”.

Además, Amparo Grisales lloró por ver “un personaje tan bello”, por su buena preparación y se sintió orgullosa de hacer parte del programa del Canal Caracol y ver en el escenario a este tipo de concursantes.

Entretanto, los personajes que no seguirán en Yo Me Llamo, luego de un debate entre los jurados, son: Bad Bunny, Leonor González y Pipe Bueno.

