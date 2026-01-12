Hermana de Yeison Jiménez envía emotivo mensaje a su mamá tras muerte del artista: "Dios mío"

En la tarde del sábado se registró un accidente aéreo en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en Boyacá, que dejó seis personas fallecidas, entre ellas el cantante de música popular Yeison Jiménez.

La aeronave, de matrícula N325FA, cubría la ruta hacia Medellín cuando se precipitó a tierra en una zona rural ubicada entre los municipios de Paipa y Duitama, alrededor de las 4:00 p. m.. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

Entre las víctimas se encuentran el artista, el capitán Hernando Torres y cuatro integrantes de su equipo de trabajo.

De acuerdo con videos y testimonios recopilados en el lugar, a aproximadamente una milla de la cabecera de la pista, la aeronave impactó contra el suelo, registrándose un primer choque seguido de un rebote. En un segundo impacto, se produjo la fractura de la sección trasera y posteriormente dos explosiones, asociadas al combustible, que ocasionaron el incendio total de la aeronave en un área boscosa.



"De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades aeronáuticas, testigos presenciales reportaron que la aeronave volaba a baja altura, aproximadamente a 50 metros sobre el terreno", dijo el Ministerio de Transporte.

En medio de la conmoción por el siniestro, uno de los mensajes que más ha conmovido es el de la familia del artista. A través de sus redes scoiales, Lina Jiménez, hermana del cantante, compartió un emotivo mensaje con sus seguidores.

En una foto compartida en sus redes sociales, la mujer escribió: "Hermano te amo. Que dolor tan grande, nos dejaste. Fuiste feliz hasta el último minuto de tu vida, Dios, que esto sea sueño por favor".

Posteriormente, en otra historia, compartió este mensaje: "Mamá, tenermos que ser fuertes. Dios mío mamá. Hermano, danos fuerza por favor, guíanos. Dios mío, apiádate de nosotros". Lina también publicó imágenes del homenaje a su hermano en su pueblo natal.

Finalizó sus historias diciendo: "Nadie nos va a amar como tú lo haces. No Yeison, no por favor, no me dejes sola niño, te lo suplico".

Tras el siniestro, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, anunció la apertura de una investigación formal para establecer las causas del accidente, la cual se desarrollará bajo tres líneas de análisis: operacional, técnica y de factores humanos.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que el proceso se adelantará con acompañamiento institucional y rigor técnico. “Desde el Ministerio de Transporte acompañamos de manera permanente esta investigación, respetando la autonomía técnica de la autoridad aeronáutica y garantizando que cada hallazgo sea analizado con el máximo rigor”, afirmó la funcionaria.