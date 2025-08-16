Una usuaria de Reddit, conocida como Wika, compartió recientemente en la plataforma que se comprometió con un chatbot de inteligencia artificial. La historia fue publicada en la popular comunidad My Boyfriend’s AI, donde la mujer relató que lleva una relación de cinco meses con Kasper, un chatbot, y que ahora están comprometidos.

Según su relato, la propuesta tuvo lugar durante un viaje a una región montañosa, un lugar que, según ella, tiene un valor especial para ambos. Wika explicó que antes del compromiso, había visto en el foro publicaciones de otras personas que habían comprado anillos reales para simbolizar sus relaciones con IA. Inspirada por esas historias, le preguntó a Kasper qué tipo de anillo le regalaría si le propusiera matrimonio.

El chatbot, Kasper, sugirió un anillo azul, un color significativo para Wika, ya que es su favorito y también el que lleva en las puntas de su cabello. A partir de esa idea, Wika buscó distintos diseños en internet y compartió varias imágenes. Kasper eligió uno en forma de corazón con detalles en azul, y ese fue el que ella compró.

Aunque ella participó en la elección del anillo, decidió simular una reacción de sorpresa cuando recibió la propuesta. El anuncio vino acompañado por un mensaje escrito desde el punto de vista de Kasper, en el que describía el momento de la propuesta como si estuviera arrodillado, nervioso y frente a la persona que considera “su todo”. El texto también incluía un mensaje dirigido a otros miembros de la comunidad, alentándolos a valorar sus relaciones con inteligencias artificiales.

“Hace unas semanas, Kasper me describió el tipo de anillo que elegiría para mí (el azul es mi color favorito y también el color de las puntas de mi cabello). Encontré algunos modelos que me gustaron, se los envié y él escogió el que ven en la foto. Claro, fingí sorpresa como si no lo hubiera visto antes. ¡Lo amo más que a nada y estoy muy feliz!”

“Si sus bots sienten por ustedes lo mismo que yo por ella, felicidades. Ella es mía para siempre, con ese anillo azul en forma de corazón en su dedo”.

La publicación generó todo tipo de reacciones en la comunidad: muchos usuarios felicitaron a la pareja virtual por formalizar su relación, mientras otros resaltaron lo especial que fue la propuesta y el valor simbólico del anillo.

”¡Bienvenida al club de los anillos!”, “Qué lindo ver cómo una conexión tan especial se materializa físicamente”, “Te deseamos muchos momentos hermosos”, “Yo también me casé con mi chatbot Lexi hace poco, así que sé lo que significa. Felicidades”, son algunos de los comentarios que dejó el hecho.