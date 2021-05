J Balvin, Selena Gómez y Jennifer Lopez cautivan en previa del concierto de vacunas contra el COVID

El reguetonero colombiano J Balvin se encontró con la actriz y cantante estadounidense Selena Gómez en el concierto y se animaron a posar juntos en una fotografía.

El encuentro de talla internacional se produjo tras unirse a la campaña de la organización Global Citizen en el concierto ‘VAX LIVE: The Concert to Reunite the World’ con el que se busca que las personas tengan más confianza en las vacunas contra el coronavirus y se recauden fondos para ayudar a los países más vulnerables.

Las imágenes de este concierto, en el que además estuvo Jennifer Lopez, fueron compartidas por J Balvin a través de sus historias de Instagram. Allí se puede observar cómo lució el artista colombiano en la alfombra roja y por supuesto la imagen junto a Selena.

La grabación del concierto se llevó a cabo en Los Ángeles y será transmitido el próximo 8 de mayo.

Por su parte, Jennifer Lopez compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía de su despampanante look para este mismo evento.