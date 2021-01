Jamiroquai: "No, no fui yo el que se tomó el Congreso de Estados Unidos"

Durante el asalto que protagonizaron seguidores de Donald Trump contra el Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos, un pintoresco personaje llamó la atención durante las transmisiones de los periodistas. Aunque en un momento se intentó desinformar y se le ligó con la organización 'Antifa', el hombre resultó ser simpatizante del movimiento QAnon que promueve teorías de la conspiración y tiene un corte de extrema derecha.

La nota divertida, más allá del vergonzoso ataque a la democracia de EE.UU., lo marcó el parecido del seguidor de Trump con una famosa estrella musical. Y es que, casi de inmediato, miles de usuarios en redes comentaron el parecido del 0hombre bisonte' con el cantante británico Jason "Jay" Kay, más conocido como 'Jamiroquai' por la banda musical que encabeza.

Las menciones convirtieron, en pocos minutos, a Jamiroquai en tendencia mundial, por lo que el artista apareció en un video este jueves burlándose de la situación y aclarando con ironía que no tenía nada que ver con los desmanes. Fingiendo acento estadounidense, el cantante se tomó la situación con muy buen humor.

"Buenos días mundo. Algunos de ustedes pueden estar pensando que me vieron anoche en Washington, pero me temo que no estaba con todos esos fenómenos", dijo.

'Jamiroquai', además, se refirió a la pandemia y expresó su nostalgia por los demás miembros de la banda con quienes no ha podido encontrarse debido a los confinamientos.

"Nos gustaría volver a la carretera, pero por supuesto que no podemos porque estamos encerrados, no he visto a la banda en mucho tiempo. Un abrazo inmenso a todos ellos", declaró.

"El COVID-19 sigue. La forma en que tratamos a nuestros animales, los criamos, los enjaulamos, por todo eso, vamos a seguir recibiendo esto una y otra vez. Así que, con suerte, intentaremos aprender nuestra lección", añadió.

¿Quién es el 'hombre bisonte'?

Lo que millones de personas en el mundo se pregunta es quién era el pintoresco personaje que acaparó los reflectores durante el asalto a la sede del Congreso estadounidense.

Ante la falta de información, casi de inmediato, empezaron a surgir versiones sobre su identidad e incluso teorías de la conspiración aseguraron que se trataba de un miembro de la organización Antifa que se había infiltrado en las protestas para hacer quedar mal al saliente gobernante.

Como supuesta prueba de ello, se posteó una foto en la que se mostraba al pintoresco hombre durante una movilización del movimiento Black Lives Matter en Arizona.

AZ BLM rally DC Capital

— Joel Fischer (@JFNYC1) January 6, 2021

Sin embargo, la verdad salió a flote y quedó claro que se trataba de un simpatizante de Trump llamado Jake Angeli, de profesión actor y residente en Phoenix, Arizona.

Su presencia en convocatorias del saliente mandatario estadounidense ha sido registrada en repetidas ocasiones y también se le ha captado en protestas de Black Lives Matter, a las que aparentemente acude para hostigar.

Incluso, el actor ha sido retratado en varias ocasiones con allegados a Donald Trump, como Rudy Giuliani.

— Electrax (@Electrax4) January 6, 2021

Angeli, en una entrevista con Fox News aseguró que le gusta identificarse como un cham´án indígena y desde entonces ha sido apodado por los medios como "QAnon Shaman".

El discurso del 'chamán', no obstante, no habla de tolerancia ni diversidad racial, como podría suponerse por su apariencia aborigen.

En varias entrevistas, como en una de '2020 Vision', el seguidor de Trump ha asegurado servir a los intereses de la organización QAnon y ha pedido sacar a los "comunistas" infiltrados en el gobierno de Estados Unidos. En otras ocasiones ha comparado a su país con la Alemania nazi.

Jake Angeli, que se hace llamar "Yellowstone Wolf" en su canal de YouTube, asegura que existe una supuesta red de pornografía infantil y tráfico sexual de menores dirigida por demócratas, entre otras disparatadas ideas.