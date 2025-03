Kei Linch, protagonista en el FEP: de video viral a ser referente del rap en Colombia

El Festival Estéreo Picnic (FEP) de este año marcará un momento decisivo para la escena musical colombiana con los debuts de Kei Linch y Bad Milk, quienes representan una generación de artistas mujeres que reinventan y modernizan el panorama sonoro del país. Ambas cantantes han irrumpido en la industria con propuestas frescas y auténticas, y su participación en el festival más importante de Colombia resalta como una señal poderosa de inclusión y evolución.

Blu Radio habló con Kei Linch , figura del rap colombiano. La artista trae al género una narrativa llena de resistencia y emociones, celebrará este logro con la presentación de su primer álbum "Dulcinea". Según la artista, esta producción representa “una pasada por todas las emociones que usted como un humano pueda sentir”, y enfatizó su valentía al ser un proyecto que tuvo una recepción cálida entre su público. “Recibieron muy lindo. Toda mi gente la recibió muy bonito”, dijo Linch al medio, señalando que este ha sido “el mejor año de mi carrera hasta el momento”.

Festival Estéreo Picnic Bogotá.

Por su parte, Bad Milk, reconocida por su versatilidad al fusionar géneros musicales, continúa consolidándose como una referente de innovación artística. Su debut en el FEP simboliza el espacio cada vez más prominente que las voces femeninas están ganando en los principales escenarios musicales del país.

Este reflejo de progreso y apuesta por lo emergente ha sido tradicionalmente celebrado en el Estéreo Picnic , un evento que ha servido de plataforma para nuevos talentos y para que el público experimente “primeras veces inolvidables”.

La entrada de Kei Linch en el mundo del rap colombiano ocurre en un contexto histórico destacado. “Ha sido un proceso largo […] pero todo ha sido en ascenso”, mencionó. Para la rapera, el género está atravesando por un momento crucial donde comienza a industrializarse de manera seria en Colombia, ofreciendo a los artistas la oportunidad de vivir dignamente de su arte, según sus declaraciones.

Además, destacó el papel de unión y apertura que ella y otros músicos están llevando a cabo: “Siento que ahorita los artistas nos estamos uniendo y reconociéndonos más unos con otros […] lo que estamos haciendo es abrir puertas, no solo para nosotros sino para toda la banda que viene detrás”.

Un elemento especial de las reflexiones de Kei Linch gira en torno al impacto que tuvo en su carrera la viralidad generada por un video en TikTok apoyado por la actriz Lina Tejeiro. “Decidí hacer una parodia porque yo hago eso como ejercicio de composición […] y al otro día era viral”. Linch relató al medio que este momento transformó su vida. “Ya toda la gente me conocía […] y yo no entendía por qué”. A pesar del cambio radical en su fama, dejó claro que sigue firme en su objetivo principal: “Creo que lo único que no ha cambiado es mis ganas por seguir en la música y por hacer mi sueño realidad”. Esta anécdota demuestra cómo las redes sociales pueden influir drásticamente en la trayectoria de los artistas emergentes.

Las expectativas del FEP

En cuanto al espectáculo esperado en el FEP , Linch se mostró emocionada, pero sin expectativas particulares más allá de disfrutar el momento. Destacó su ansia de conectar con las personas que estarán presentes en su show: “Sé que me voy a disfrutar un montón el show […] espero a toda esa gente por allá para charlar, dándose la vuelta”. Según sus palabras al medio, sus seguidores más cercanos, a los que llamó “mi banda real”, han sido esenciales en este camino.

Miguel Santacoloma, director de comunicaciones de Paramo Presenta, mencionó la importancia del FEP como uno de los eventos que reúne un amplio espectro de multiculturalidad e invitó a los colombianos a no perderse este festival .

Las expectativas para esta edición del FEP son las de vivir los mejores días del año. Esperamos más de 120.000 personas en los cuatro días en Bogotá. Acta se logrado una unión interesante que se ha convertido en uno de los festivales más importantes dijo Santacoloma.

Un aliado del Festival Estéreo Picnic desde hace una década, también se hace eco de la importancia de brindar un espacio para artistas emergentes, especialmente para actuaciones debut como las de Kei Linch y Bad Milk. Este esfuerzo permite consolidar no solo carreras prometedoras, sino también una renovación de la música nacional basada en talento, autenticidad y diversidad.

"Para nosotros es un orgullo decir que hace 10 años cuando nadie le apostaba a la cultura, le apostamos y estábamos de primeros. Cuando el FEP era un festival de 5.000 personas fuimos los primeros en creer que Colombia podría tener un evento de la magnitud de hoy y hemos evolucionado con las nuevas generaciones", dijo María José Neira, directora de cultura y entretenimiento de Diageo.

