De acuerdo a lo señalado por algunos medios internacionales, Khlóe Kardashian junto a su pareja Tristan Thompson han decidido rentar un vientre para tener a su segundo hijo, debido a las complicaciones de salud que este embarazo podría traerle a ella.

Según se conoció, la famosa hermana de Las Kardashian ya habría investigado varias opciones para que otra mujer sea quien les ayude en este proceso para convertirse en padres nuevamente.

No obstante, la decisión no está del todo tomada puesto que su deseo es llegar a tener gemelos y esto cambiaría por completo el contrato que tendría con la mujer que acepte rentar su vientre.