Premios Óscar 2021: estos son los artistas nominados a Mejor Canción Original

Faltan solo unos días para la gran ceremonia de los Premios Óscar en la Union Station del centro de Los Ángeles en Estados Unidos, en medio de la difícil situación que se vive en el mundo por cuenta de la pandemia por el coronavirus.

El listado completo de nominados a los Premios de la Academia fue revelado el pasado 15 de marzo por la actriz Priyanka Chopra Jonas y su esposo Nick Jonas, pero en los últimos días la industria del cine tiene su atención en lo que podría pasar en la premiación.

Sam Smith, Eminem, Elton John, Adele, Lady Gaga o Jorge Drexler han sido ganadores de esta estatuilla en el pasado. A continuación, le dejamos el listado de nominados en este 2021.

Lo sì Interpretada por Laura Pausini para la película ‘La vita davanti a sé’.

Fight for you Interpretada por H.E.R. para la película ‘Judas and the black Messiah’.

Speak now Interpretada por Leslie Odom Jr para la película ‘One night in Miami’.

Husavik Interpretada por Rachel McAdams y Will Ferrell para la película ‘Eurovision song contest: the story of fire saga’.

Hear my voice Interpretada por Celeste para la película ‘The trial of the Chicago 7’.