Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Blu Radio  / Entretenimiento  / Prima de Alejandra Villafañe rompe el silencio y contradice a Raúl Ocampo

Prima de Alejandra Villafañe rompe el silencio y contradice a Raúl Ocampo

A través de un video en redes, la familia de la actriz fallecida cuestiona relatos que Ocampo ha compartido sobre su relación, su cuidado durante la enfermedad y los asuntos económicos pendientes.

Prima de Alejandra Villafañe desmiente los relatos de Raúl Ocampo
Alejandra Villafañe, Claudia Villafañe y Raúl Ocampo
Foto: captura de redes sociales: @cvillafanee, @alejavillafane y @ocamporao
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

