Prima de Alejandra Villafañe rompe el silencio y contradice a Raúl Ocampo

La polémica entre Raúl Ocampo y la familia de la fallecida actriz Alejandra Villafañe sigue dando de qué hablar, luego de las emotivas palabras que el actor compartió en un pódcast, en las que habló de su amor y del proceso de enfermedad que vivió junto a ella, una prima de Alejandra decidió romper el silencio y aclarar varios puntos que, según ella, no corresponden con la realidad.

Claudia Villafañe, prima de la actriz, publicó un video en sus redes sociales donde asegura que muchas de las cosas que Ocampo contó no son ciertas.

Alejandra Villafañe, actriz colombiana y Raúl Ocampo, actor Foto: captura de redes sociales @alejavillafane

Según su testimonio, la persona que realmente estuvo acompañando a Alejandra durante sus días más difíciles fue su madre, quien se trasladó desde Cali a Bogotá para cuidarla todo el tiempo.

“La única que estuvo día y noche con Aleja fue su mamá. Él solo iba a visitarla y se quedó una sola noche”, afirmó con firmeza en el video.



Además, la familiar señaló que Raúl Ocampo interpuso una demanda contra los padres de la actriz, reclamando la pensión que le correspondía a Alejandra.

Este punto encendió aún más los comentarios en redes, donde muchos seguidores expresaron indignación por la situación; según la prima, ese proceso legal causó dolor a la familia y dejó claro que las intenciones del actor no eran tan nobles como él había hecho ver públicamente.

Otro de los temas que generó molestia fue el libro que Ocampo está preparando sobre su historia de amor con Alejandra.

Por lo que Claudia expresó que la familia nunca autorizó la publicación y que el texto incluye detalles personales que no deberían exponerse. “Esa historia le pertenece a Alejandra, no a nadie más”, dijo la prima visiblemente afectada.

En las redes sociales, la discusión no se detiene, pues muchos comentarios apoyan la versión de la familia, mientras otros defienden al actor y aseguran que él solo quiso rendir un homenaje a la mujer que amó.

Por ahora, lo cierto es que las versiones siguen creando controversias y el recuerdo de Alejandra continúa en medio del debate en redes sociales, queda esperar nuevas actualizaciones acerca de las declaraciones de cada parte.