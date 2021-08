¿Qué significa la frase “Nah he tweakin”? La nueva tendencia en Instagram

En las últimas horas algunos usuarios de Instagram alrededor del mundo han reportado un presunto hackeo a la red social. Sin embargo, debajo de las publicaciones siempre aparecía la frase: “Nah he tweakin”.

El sitio especializado Downdetector comenzó a percibir los reportes de los usuarios en la noche del miércoles.

Por otro lado, en Twitter y Facebook los usuarios también convirtieron en tendencia el mensaje.

Cloutnews afirma que todo comenzó en una cuenta llamada @rap, luego de un trino de de “Lil Nas X” sobre “Tony Hawk” y su nueva patineta.

La patineta lanzada por Tony Hawk lleva pintada su sangre, un hecho que molestó a “Lil Nas X” y la cuenta @rap le respondió “He speaking facts or nah” (¿Está hablando de hechos o no?), a lo que Lil Nas X respondió “Nah he tweakin” (No, está bromeando).

A partir de ese momento el mensaje comenzó a hacer spam dentro de la red social con el #Nahhetweakin.

Vale la pena aclarar que la frase es usada, popularmente, por adolescentes en Estados Unidos para referirse a “decir cosas estúpidas o sin sentido”.