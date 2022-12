“Vamos a estar juntos el resto de la vida”: Carolina Cruz habla sobre Lincoln Palomeque

En entrevista con el programa de Caracol Televisión Los Informantes , la presentadora y modelo Carolina Cruz abrió su corazón y habló sobre su vida personal, tema que muy poco muestra a través de sus redes sociales o vida pública en general.

Entre los varios temas por los que la supermodelo fue preguntada, estaba el de su separación con el actor Lincoln Palomeque , con quien tuvo una relación por más de diez años y con quien tiene dos hijos.

La presentadora de ‘Día a Día’, reveló que la separación se dio en medio del diagnóstico de su hijo menor, Salvador, por lo cual no tuvo que pasar por una “tusa” como tal, sino que se trató de un proceso en el que hubo incluso sanación.

“Todo fue al mismo tiempo, no sé si es mejor o peor. Hoy en día siento que es mejor. Yo siento que eso me fortaleció, que lastimosamente no logré hacer una tusa de separación, porque estaba viviendo todo lo de Salvador”, dijo la vallecaucana.

Carolina Cruz explicó el diagnóstico que le hicieron al pequeño, quien tiene macrocefálea, lo que hace que su cabeza sea más grande lo normal y que es tratable.

Por su parte, se refirió también a la relación que mantiene con Palomeque y aseguró que, luego de su separación, es buena, “ yo me hice muchas preguntas, sobre todo cuando tienes hijos, cuando uno no tiene hijos es distinto ”.

Y agregó: “una separación es difícil para cualquier persona, pero en nuestro caso ha sido muy sanador, muy tranquilo, amoroso… al fin y al cabo los dos vamos a estar juntos el resto de la vida por nuestros hijos. No me interesa pelearme con el papá de mis hijos, porque los únicos afectados van a ser mis hijos. Ha sido sido un proceso más que doloroso, sanador”.

Aquí la entrevista completa:

De otro lado, contó que nunca soñó con ser reina; sin embargo, su paso por el Concurso Nacional de Belleza le marcó la vida en torno a su camino profesional en el mundo de la televisión y el modelaje.

Finalmente aseguró que está en una etapa de su vida en la que se siente tranquila, en paz, en la que ama ejercitarse y dedicarse a sus hijos de tiempo completo, aún con los compromisos laborales con lo que cuenta en su vida profesional.

