Wilfrido Vargas 'el rey del merengue' fue internado de urgencias en Bogotá

El reconocido cantante de merengue Wilfrido Vargas no se presentó a un evento que tenía programado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, este 27 de noviembre y fue allí donde preocupó a sus seguidores. El dominicano se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales y explicó que estaba presentando síntomas de congestión gripal que le impidieron asistir.

“Apreciado público de Soacha, presento a ustedes excusas formales. Síntomas de congestión gripal previos a la actividad programada el día de ayer generaron un quebranto en mis condiciones de salud lo que no me permitió estar allí con ustedes. Por fortuna fui atendido de urgencias por un equipo médico maravilloso, gracias a Dios mi estado de salud se encuentra controlado y estable. Sigo en proceso de recuperación. No recuerdo la última vez que esto haya ocurrido en mi carrera. Espero pronto estar en óptimas condiciones para volver a reunirme con mi público”, agregó en la publicación.

Estando en urgencias, el interprete de 'El baile del perrito' fue atendido por un equipo médico que le indicó que su estado de salud se encuentra estable y sigue en proceso de recuperación.

En redes sociales, fanáticos del cantante respondieron al comunicado con mensajes de aliento.

"Saludos, bendiciones al rey del merengue dominicano, Wilfrido Vargas, dios lo bendiga"; "Pronta recuperación, Dios mediante..."; "Que te sanes pronto"; "Maestro pronta recuperación", se lee en algunos comentarios.

