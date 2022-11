Claudio Ranieri revela el secreto del éxito del Leicester City

Con seis fechas por jugar y 69 puntos, el Leicester saca ventaja de 7 unidades al Tottenham, segundos en la Premier League. Pero sin importar qué suceda a final de temporada, para Ranieri lo realmente importante es que la historia de su equipo quedará en la retina de los verdaderos fanáticos del balompié. (Lea también: Jugadores del Leicester tendrán calles en su nombre si ganan la Premier League )

“Creo que nuestra historia es importante para todos los aficionados al fútbol de todo el mundo. Da esperanza a todos los jóvenes jugadores a quienes han dicho que no son lo suficientemente buenos”.

En este punto radica el secreto de su equipo, liderado por jugadores humildes que un par de años atrás jugaban en divisiones de menor importancia, como Kanté y Mahrez; la historia de Vardy, quien trabajaba en una fábrica e incluso estuvo a punto de ir a prisión, es cuento aparte.

"¿Qué se necesita para llegar? ¿Un gran nombre? No. ¿Un gran contrato? No. Sólo se necesita una mente abierta, un corazón abierto, una batería llena y correr libre", así resume Ranieri en su escrito el éxito de su escuadra, un equipo tan pequeño que no tiene nada que perder pero sí todo por ganar.

El estratega italiano cuenta que desde el principio trabajó con la mentalidad de sus futbolistas y los convenció de que no eran inferiores a ninguno de los rivales que se cruzarían en la cancha a lo largo de los 9 meses que tenían por delante: "Antes de jugar el primer partido de temporada, les dije a mis jugadores: 'Somos un equipo pequeño, así que tenemos que luchar con todo nuestro corazón, con toda el alma'".