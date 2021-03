Al no aceptar cargos, venezolano implicado en muerte de policía preguntó si regresará a su país

En medio de una audiencia que se adelantó en contra del venezolano Wilkerson Slyke Hernández por estar implicado en la muerte del patrullero de la policía Edwin Caro , tras balacera en el norte de Bogotá , el hombre le preguntó al juez si volvería a Venezuela.

“Señor, yo quisiera saber cómo haría si yo aceptara la pena, si me trasladarían a mi país”, preguntó el venezolano.

Ante esto, no hubo una respuesta concreta, pues al momento de preguntarle a Hernández si aceptaba los cargos por el hecho, él expresó que no.

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por homicidio agravado en concurso con tentativa y fabricación porte y tenencia de armas de fuego en calidad de coautor.

De acuerdo a la versión de Wilkerson , el error que él cometió fue subirse a esa moto con el delincuente que murió en el intercambio de disparos del pasado miércoles en la calle 79 con carrera Séptima, en Bogotá.

“La verdad es que yo nunca maté a ningún policía. Yo lo que hice fue correr como se ve en el video y no tenía un arma 32. Yo sé que cometí un error al estar con ese muchacho, pero él solo me iba a llevar a mi casa. Él me sorprendió con eso que sucedió, por eso yo corrí asustado”, afirmó Hernández.

