"Aquí estamos y aquí nos quedamos": Daniel Quintero sobre decisión de la CNE

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero , celebró la decisión del Consejo Nacional Electoral de no certificar las cuentas del comité de revocatoria. Dijo que se hizo justicia con las miles de personas que financiaron, de forma ilegal, la recolección de firmas para tumbarlo de la Alcaldía.

Recordemos que esta decisión se dio en un plazo que le dio el Tribunal Superior de Medellín al CNE para entregar estados contables de la revocatoria.

Quintero dijo que está emocionado, y que desde el primer día de su mandato comenzó la persecución política, económica, mediática y hasta familiar. Además, afirmó que con la decisión del CNE se hizo justicia en Medellín.

Lo anterior dado que el Consejo Nacional Electoral no certificó las cuentas del proceso de revocatoria y por el contrario abrió una investigación formal al comité promotor, por supuestas irregularidades con las cuentas.

“Se ha hecho justicia en Medellín, se ha hecho justicia con las miles de personas que aman a Medellín y que vieron durante todos estos meses, incluso al otro día de elegidos, como un grupo se había dedicado a triangular recursos, una revocatoria que se armó para esconder quienes eran los que estaban financiando de forma ilegal la revocatoria”, aseguró Quintero.

Diana Osorio, gestora social y esposa del alcalde de Medellín manifestó su alegría por la decisión del CNE.

“Nos sentimos muy felices de un triunfo de la democracia, vuelve a ganar Medellín, vuelve a ganar un plan de desarrollo que está en cumplimiento, gana de nuevo una propuesta que se le habló de frente a los ciudadanos”, manifestó Osorio.

Los concejales del partido independiente también celebraron, como Carlos Romero.

“Estamos muy contentos desde el movimiento Independientes que por fin se haya hecho justicia, que el CNE tomó la decisión con base en las pruebas que presentó nuestro alcalde, hay que disfrutar este momento, es un momento de alegría, es un nuevo triunfo, volvimos a vencer al uribismo en la ciudad de Medellín”, señaló el concejal Romero.

Por su parte, Andrés Rodríguez, promotor de la revocatoria, afirmó que presentaron la documentación perfectamente.

“Dicen que formularon cargos, no son ente acusador, pero igual lo hacen, aquí lo que hay que tener en cuenta es que, si van a abrir una investigación en contra mía, no pueden parar la revocatoria”, sostuvo.

El comité de la revocatoria aseguró que hay un comunicado oficial del Consejo Nacional Electoral y no una resolución, dicen que no es una decisión, no es un acto administrativo, que no tienen ningún temor de afrontar un pliego de cargos y responderán cuando se les notifique.

