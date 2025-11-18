En vivo
Capturan a exalcalde de Dosquebradas y otros dos ex funcionarios públicos

Capturan a exalcalde de Dosquebradas y otros dos ex funcionarios públicos

Los hechos de corrupción de estos funcionarios públicos estarían relacionadas con un proceso contractual para eventos culturales por el aniversario 50 del municipio.

