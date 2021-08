Caso Sara Sofía: juez declaró ilegal la captura y ordenó libertad de Carolina Galván y Nilson Díaz

Este domingo 1 de agosto, la juez quinta penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, declaró ilegal la captura y ordenó la libertad de Carolina Galván y Nilson Díaz, señalados por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de la niña Sara Sofía. Un error de la Fiscalía impidió que los indiciados contaran con abogados de confianza.

Según la juez, hubo errores en las capturas y les vulneraron los derechos a los detenidos, por eso afirmó que no era posible legalizar estas capturas, “el juzgado quinto penal municipal con función de garantías de Bogotá, resuelve no acceder a la solicitud efectuada por parte de la delegada de la Fiscalía, es decir no legalizar la captura, sino por el contrario declarar ilegal el procedimiento de captura de los ciudadanos Nilson Vladimir Díaz y Carolina Galván Cuesta”, sentenció.

Ante esta decisión el abogado de la defensa pidió que, ante la nulidad de este procedimiento, sean liberados inmediatamente.

Por su parte, la Fiscalía anunció que interpondrá recurso de reposición ante la decisión, sin embargo, el abogado de las víctimas aceptó esta decisión al igual que la Procuraduría.

Según la juez, aunque el caso era mediático y que la opinión pública y los medios de comunicación estaban pendientes de este caso, llamó la atención porque la orden de captura se anunció por estos medios, pero no se hicieron los procesos correctos, además no se informó lo sucedido previamente a la expedición de la nueva orden de captura.