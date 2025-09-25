Cayeron ‘Los Pepos’: desde la cárcel extorsionaban con falsas redes sociales y encomiendas

En un operativo conjunto entre el Gaula y la Fiscalía, fueron capturados dos hombres y tres mujeres señalados de integrar la banda conocida como ‘Los Pepos’, dedicada a la extorsión y estafa de ciudadanos desde un centro carcelario.

La investigación, que se extendió por ocho meses, permitió establecer que esta red criminal manejaba dos modalidades principales: la ciberextorsión y la denominada falsa encomienda.

En la primera, los delincuentes creaban perfiles ficticios en páginas de adultos y redes sociales, simulando ser hombres o mujeres atractivos. Tras ganar la confianza de las víctimas, exigían sumas de dinero y, en algunos casos, manipulaban fotografías para difamar a las personas con mensajes como “pedófilo” o “violador de niñas”, con el fin de aumentar la presión.

La segunda modalidad consistía en realizar llamadas suplantando a funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Pública o empleados de aerolíneas y aduanas. Los extorsionistas afirmaban que había encomiendas retenidas desde el extranjero y exigían altas sumas de dinero a cambio de evitar supuestas órdenes de captura o procesos judiciales.



Detrás de esta operación estaba alias ‘Camilo’, considerado cabecilla del grupo, quien desde la cárcel La Modelo en Bogotá por delitos de hurto y tráfico de estupefacientes, coordinaba toda la estructura. Alias ‘Marlon’ se encargaba de manejar el dinero recaudado, mientras que alias ‘Maritza’, esposa de Camilo, y otros cómplices identificados como ‘Wendy Yurany’, ‘Angie’, ‘Deiver’ y ‘John Jairo’ cumplían funciones como recolectores de las sumas exigidas.

De acuerdo con el expediente, fueron identificadas al menos siete víctimas directas, en su mayoría hombres, que perdieron más de 65 millones de pesos. Sin embargo, se estima que la organización llegó a recaudar hasta 1.000 millones de pesos con estas modalidades delictivas.

En las diligencias de allanamiento, realizadas en Soacha, Neiva y Medellín, las autoridades incautaron 13 celulares, 14 comprobantes de consignación, 14 tarjetas SIM y varias copias de documentos de identidad que eran utilizados para las operaciones fraudulentas. Los capturados fueron imputados por concierto para delinquir y extorsión agravada, y un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.