Colombia no firma preacuerdo con los de Odebrecht porque caerían tres expresidentes: María J. Duzán

La periodista María Jimena Duzán y el senador Jorge Robledo hablaron en Mañanas BLU 10:30 sobre los nuevos resultados que entregó la Fiscalía por varios casos de supuesta corrupción dentro del caso Odebrecht , en los que 12 personas serán imputadas por su presunta participación en los hechos.

“Hasta donde vamos, esta investigación es un fracaso absoluto. Aquí el ‘tape tape’ es el que ha imperado”, declaró Robledo.

Duzán aseguró que desconoce las razones por las que no hay avances en el caso de Navelena, entre otros, al tiempo que atribuyó la falta de un preacuerdo con los brasileros de Odebrecht debido a que caerían tres expresidentes colombianos: César Gaviria, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

"Néstor Humberto Martínez como fiscal no quiso hacer esa negociación. Voy a contar una infidencia: el día que el nuevo fiscal llegó al cargo, fue a mi apartamento y me prometió que él iba a hacer ese acuerdo con la justicia brasilera, porque es la única posibilidad de coger a los peces gordos", indicó la periodista.

"Él me lo dijo. Por otro lado sé que efectivamente eso se está adelantando y que ahora el que maneja ese acuerdo es Granados por parte de Odebrecht". añadió.

Duzán manifestó su incredulidad porque en algún momento se conozca la verdad de la corrupción de Odebrecht en Colombia.

"Nunca va a haber aquí un acuerdo con los brasileros. Nunca van a contar la verdad, porque ellos no lo van a hacer si no les perdonan los delitos que supuestamente cometieron. Lo que pasó en Perú. Ellos ya tienen y asumen sus cargas en la justicia brasilera. Muchos de estos están presos por lo que confesaron en país, pero resulta que eso no va a pasar acá, como en Panamá, donde cayeron", declaró la comunicadora.

Según María Jimena Duzán, en Colombia se verían afectados los intereses de altas personalidades.

"Aquí están de por medio uno de los personajes más importantes de Colombia: Muchos dicen que es el dueño del país, que es la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, el presidente Santos, Óscar Iván Zuluaga y Álvaro Uribe, porque están todos metidos", sostuvo.

Según la comunicadora, también estarían implicados el expresidente César Gaviria y el exfiscal Néstor Humberto Martínez.

Escuche a la periodista María Jimena Duzán y al senador Jorge Robledo en entrevista con Mañanas BLU: