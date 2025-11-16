En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Colombiana fue hallada sin vida al interior de su apartamento en Estados Unidos: esto se sabe

Colombiana fue hallada sin vida al interior de su apartamento en Estados Unidos: esto se sabe

El principal y único sospechoso del caso es su expareja sentimental, Fabricio Cerchar, también colombiano y nacido en San Diego, Cesar.

