Hay consternación en el municipio de La Paz, Cesar, luego de confirmarse la muerte de una mujer colombiana presuntamente hallada sin vida al interior de su vivienda en Atlanta, Estados Unidos.

La víctima fue identificada como Marisol Ballestas Brochero, de 34 años, oriunda de La Paz. Según información recopilada por El Heraldo, la mujer era estilista profesional y vivía en un conjunto residencial de Atlanta junto a sus tres hijas.

Los familiares de Ballestas Brochero encontraron el cuerpo el viernes 14 de noviembre de 2025, luego de notar que nadie salía de la vivienda. Al ingresar por una ventana, hallaron a la mujer sin signos vitales y, según primeras versiones, con posibles indicios de asfixia.

El principal y único sospechoso del caso es su expareja sentimental, Fabricio Cerchar, también colombiano y nacido en San Diego, Cesar. La pareja había viajado a Estados Unidos en busca de un mejor futuro y, según testimonios de la familia, llevaban cerca de tres días separados debido a “inconvenientes”.



Colombiana fue hallada sin vida al interior de su apartamento en Estados Unidos: esto se sabe

“Ella se fue a los Estados Unidos junto con él y tres niñas; las dos pequeñas también son de Fabricio. Lo hicieron en busca de un mejor futuro, ella era estilista. Allá están mi mamá, mi tía —que era la mamá de Marisol— y sus dos hermanas. Debemos esperar el dictamen de las autoridades y de los médicos para saber cuáles fueron las circunstancias de la muerte de Marisol”, dijo Katherine Vides, prima hermana de la víctima, a El Heraldo.

Mientras se descubría el cuerpo de Marisol, se conoció que Cerchar había sufrido un grave accidente de tránsito al chocar contra la pared de un colegio en Atlanta. Actualmente permanece hospitalizado en estado crítico y ha sido sometido a varias cirugías.

Publicidad

“Del accidente de él sabemos poco, debemos esperar qué informan las autoridades. Tampoco está claro si a nuestros familiares los van a deportar por todo esto o si el cuerpo de mi prima será traído a La Paz. Debemos esperar cómo se van dando las cosas”, agregó Katherine.

Por su parte, Telemundo Atlanta informó en su investigación que, “de acuerdo con testigos, la mujer habría sido asesinada a manos de su pareja, algo que no ha sido confirmado por las autoridades”.