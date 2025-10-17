Condenado Felipe Rocha por millonaria estafa en caso pirámide ganadera

Felipe Rocha Medina fue condenado a 74 meses de prisión, equivalentes a seis años y dos meses, por los delitos de estafa agravada por la cuantía en modalidad masa y captación masiva y habitual de dineros.

La sentencia incluye una multa de 209.253 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo.

La juez negó los beneficios de suspensión condicional de la pena y prisión domiciliaria, por lo que deberá cumplir la condena en un establecimiento carcelario.

El fallo se profirió luego de que Rocha llegara a un preacuerdo con la Fiscalía en julio pasado, en el cual aceptó su responsabilidad penal.



Según la investigación, el empresario ideó un supuesto negocio de ganado en el que ofrecía rentabilidades atractivas a inversionistas, principalmente de familias prestigiosas. Sin embargo, la compra del ganado nunca se realizó y los recursos fueron destinados a otros fines ajenos al propósito pactado.

La Fiscalía estableció que las víctimas invirtieron 36.000 millones de pesos, de los cuales se han reintegrado 23.000 millones y el saldo de la deuda asciende a 16.000 millones de pesos, que ya están custodiados y embargados a la familia de Rocha.

Para el abogado de las víctimas, Juan Felipe Criollo, esta condena representa un precedente en los delitos financieros de cuello blanco. “Como es sabido en Colombia, muchos de los delitos de cuello blanco quedan en la impunidad (…) Hoy la justicia deja una sentencia sin precedente y falta otro camino por avanzar en la reparación integral de las víctimas”, afirmó.

El jurista añadió que esta decisión envía un mensaje claro: “Quienes se aprovechan de sus condiciones sociales y económicas no están por encima de la ley”.