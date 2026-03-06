Condenan a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Carlos Eduardo Mora González fue condenado a 21 años de prisión por su participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

La sentencia fue emitida por el Juzgado 5 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, luego de que el procesado suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que aceptó haber participado en la planeación y ejecución del crimen.

Con la aprobación del preacuerdo por parte del despacho judicial, Mora González fue declarado responsable de los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas en calidad agravada. La decisión judicial se sustenta en los elementos probatorios recaudados por la Fiscalía durante la investigación sobre el atentado que terminó con la vida del dirigente político.

De acuerdo con las indagaciones adelantadas por el ente acusador, Mora González habría desempeñado un rol clave en la organización logística del ataque, particularmente en la identificación del lugar donde se perpetró el homicidio y en el apoyo para el traslado de los involucrados en el plan criminal. Además, según lo establecido en el proceso, puso a disposición un vehículo que fue utilizado para entregar el arma de fuego al adolescente de 15 años que finalmente disparó contra la víctima.



Tras el ataque, el hoy condenado huyó del lugar de los hechos, sin embargo, posteriormente fue identificado gracias a registros de cámaras de seguridad y a un comparendo de tránsito, lo que permitió avanzar en su ubicación y vinculación al proceso penal.

El hombre, conocido con el alias de ‘El Veneco’, ya había tenido antecedentes judiciales. De hecho, había sido condenado previamente en otro proceso y fue capturado en febrero de 2024 en Florencia, Caquetá, cuando se encontraba en posesión de 11 cartuchos de fusil calibre 5,56, un hallazgo que también quedó consignado dentro de los antecedentes del procesado.