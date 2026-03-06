En vivo
Condenan a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Condenan a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La sentencia fue emitida por el Juzgado 5 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, luego de que el procesado suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía.

Carlos Eduardo Mora fue condenado por el magnicidio de Miguel Uribe.
Foto: Senado y captura de audiencia
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

