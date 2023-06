Conductor de SITP que recibió un tiro denuncia que su agresor sigue libre y archivarán el caso

Un conductor del Sitp que se movilizaba muy cerca al barrio La Floresta, en Bogotá , recibió un disparo por parte de un motociclista en un hecho de intolerancia, según indica, porque en medio de un aguacero el bus lo salpicó de agua.

De acuerdo con Jhonny Chivata, la víctima, el disparo lo impactó en el pecho, le perforó un pulmón y finalmente se alojó en el hueso del hombro izquierdo, por lo que perdió la movilidad de la extremidad. Lo grave es que, según los médicos, si le sacan bala puede morir.

“Yo nunca me imaginé que el hombre me fuera a disparar, nunca imaginé que tuviera un arma en la mano o nada. El disparo me entró acá en el tórax, me le pego al pulmón derecho, lo tengo inflamado y ahí siguió la bala. La tengo en el hombro derecho y ahí me toca quedarme ya con ella porque si me sacan la bala del hueso me voy a morir”, indicó el conductor.

Este conductor del SITP pide justicia ya que según indica, hasta el momento, las autoridades no han dado con el paradero de su agresor. Quedan apenas 10 días para que la investigación se archive en la Fiscalía todo porque, según los investigadores, hasta el momento no hay videos de cámaras de seguridad del momento del ataque.

El hombre también denuncia que Transmilenio no le ha dado la suficiente ayuda para su situación actual y que, además, el sueldo que ha recibido, a pesar de la incapacidad, no es suficiente para sostener a su familia.

