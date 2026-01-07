Conductor del vehículo involucrado en accidente ocurrido en la avenida Mutis huyó del país

La investigación por el trágico accidente ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, sigue sumando elementos clave. Rubén Romero, conductor del vehículo involucrado en el siniestro en el que murieron 2 personas, entre ellas la motociclista Viviana Marcela Suárez Isaza, habría abandonado el país pocas horas después de los hechos. Así lo confirmó Juan Manuel Castellanos, abogado de la familia de la víctima, quien advirtió que esta circunstancia no impide que el proceso penal continúe en Colombia.

“Tenemos información que, evidentemente, esta persona ya salió del país desde unas horas posteriores a los hechos. Sin embargo, esto no es para que no se pueda juzgar en Colombia, evidentemente sí se puede judicializar y, en su momento, pues, ¿por qué no?, solicitar una orden de captura de manera internacional para que sea traído al país”, señaló el abogado.

En ese mismo sentido, hizo un llamado directo al conductor para que comparezca ante las autoridades: “La invitación a esta persona no puede ser otra que se presente ante las autoridades judiciales, porque frente a él también se tendrá que dar la misma audiencia de formulación de imputación, la misma calificación jurídica”.

Habla mamá de joven que murió junto a su pareja en la Av. Mutis en Bogotá: "Borracho irresponsable"

La representación de las víctimas explicó que, aunque el proceso continúa su curso, se dará un margen de tiempo antes de formalizar nuevas solicitudes. “De pronto unos cinco o seis meses para que efectivamente elevar una solicitud de manera formal. Se tendrá que vincular formalmente al señor Rubén Romero Castillo”, indicó Castellanos, dejando claro que su eventual ausencia no lo exime de la responsabilidad penal.



En paralelo, la Fiscalía General de la Nación ya adelantó una audiencia de control previo que permitiría avanzar en la localización y vinculación formal del conductor. Según el abogado, esta diligencia tuvo como propósito verificar si Romero Castillo contaba con las capacidades y permisos requeridos para conducir en Colombia.

“La Fiscalía adelantó un control previo con el objetivo de determinar si efectivamente esta persona tenía las capacidades o, por lo menos, los permisos en Colombia para manejar y, desde allí, partir con esa posibilidad de inferencia de autoridad o participación”, explicó.

Las decisiones judiciales sobre Romero Castillo se producen en paralelo a la imputación ya avalada contra Edwin Delgado, propietario del vehículo, a quien la Fiscalía vinculó por homicidio a título de dolo eventual. El ente acusador sostiene que Delgado permitió que una persona en presunto estado de alicoramiento condujera el automóvil.

Sobre este punto, el abogado Castellanos precisó que la consecuencia jurídica de esa calificación es determinante en la pena. “La consecuencia jurídica de que sea un homicidio a título de dolo está básicamente en la pena. La pena oscila entre diecisiete años y tres meses como mínima”.

Revelaron la identidad del conductor del vehículo.

Agregó que la Fiscalía sostiene que no basta con entregar las llaves del vehículo “y que no es solamente que yo entregué las llaves y ya, existe una posición de garante del propietario del vehículo frente a la sociedad y esa comisión por omisión, dejar de hacer algo, evidentemente lo vincula al proceso penal”.

Finalmente, se confirmó que la segunda pasajera del vehículo no fue vinculada al caso. No obstante, la investigación continúa abierta, mientras las autoridades evalúan los pasos a seguir frente a la salida del país de Rubén Romero y la eventual activación de mecanismos internacionales para asegurar su comparecencia ante la justicia colombiana.