Conductor del vehículo involucrado en accidente ocurrido en la avenida Mutis huyó del país
Primicia

Conductor del vehículo involucrado en accidente ocurrido en la avenida Mutis huyó del país

Rubén Romero, conductor del vehículo involucrado en el accidente en el que murieron 2 personas, habría abandonado el país pocas horas después de los hechos.

Revelan la identidad de la pareja que murió en fatal choque en la Av. Mutis de Bogotá
El conductor se dio a la fuga tras el fatal accidente.
Foto: Redes sociales y Noticias Caracol
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

