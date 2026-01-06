Fiscalía imputa cargos contra Edwin Delgado por accidente de tránsito en la avenida Mutis

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por el delito de homicidio a título de dolo eventual contra Edwin Delgado, señalado como uno de los responsables del accidente de tránsito ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, que dejó dos personas muertas. Los hechos se registraron en la mañana del 31 de octubre de 2025 y, de acuerdo con lo expuesto en audiencia, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

La imputación fue avalada por el Juzgado 25 con Función de Control de Garantías de Bogotá, decisión destacada por la representación legal de las víctimas. “El Juzgado 25 con Función de Control de Garantías de Bogotá declaró y avaló la imputación en contra del señor Edwin Delgado, por el delito de homicidio a título de dolo eventual”, informó Juan Manuel Castellanos, abogado de la familia de una de las víctimas, en un comunicado divulgado.

Durante la diligencia judicial, Delgado rechazó cualquier tipo de responsabilidad penal en los hechos y la defensa solicitó al despacho improbar la formulación de imputación, pretensión que fue negada por el juez.

Habla mamá de joven que murió junto a su pareja en la Av. Mutis en Bogotá: "Borracho irresponsable” Foto: redes sociales / Noticias Caracol

Según la Fiscalía, el siniestro ocurrió cuando un vehículo que se desplazaba por la avenida Mutis impactó a dos motociclistas que circulaban por la vía. Testimonios y versiones preliminares indican que el automotor involucrado se movilizaba a alta velocidad al momento del choque. Las autoridades también informaron que los ocupantes del vehículo “se encontraban en estado de embriaguez”, un elemento que fue tenido en cuenta dentro del análisis penal del caso y que sustenta la imputación por dolo eventual.



“En el evento de ser vencido en juicio el procesado, tendrá que purgar una pena mínima de 208 meses de prisión”, confirmó el abogado Castellanos Ovalle, quien subrayó la gravedad de los hechos y el impacto que tuvieron en las familias afectadas.

En el mismo comunicado, el abogado enfatizó que durante el trámite judicial se han garantizado los derechos de todas las partes. “La representación de víctimas debe señalar que efectivamente se han respetado todas las garantías de las partes e intervinientes en el presente proceso; e insistimos en no descansar hasta lograr que se haga justicia por la memoria de Viviana Marcela Suárez Isaza”, indicó, en referencia a una de las víctimas mortales del accidente.