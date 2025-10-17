Corte Suprema emite orden de captura contra el congresista Nilton Córdoba por el cartel de la toga

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del congresista Nilton Córdoba Manyoma, luego de confirmarse su condena por el delito de cohecho por dar u ofrecer, en el marco del escándalo conocido como el cartel de la toga.

Según el fallo de segunda instancia, Córdoba fue hallado responsable de pagar 800 millones de pesos para obtener beneficios judiciales en procesos que se adelantaban en su contra en la Sala Penal de la Corte. Parte de esos recursos, según el testimonio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, habrían sido entregados al entonces magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, del despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández, a cambio de dilatar diligencias y favorecerlo procesalmente.

“El congresista Nilton Córdoba actuó con conocimiento y voluntad al ofrecer y entregar dinero, por intermedio de su abogado, para interferir en las investigaciones en su contra”, señala la sentencia de la Corte.

El alto tribunal confirmó la pena de 57 meses y un día de prisión, una multa equivalente a 79 salarios mínimos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 81 meses y un día. La Sala también negó la posibilidad de beneficios como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria, y dispuso que “una vez en firme la decisión, se librara orden de captura”.



El caso de Córdoba Manyoma se deriva de las investigaciones del cartel de la toga, una red de corrupción que involucró a exmagistrados y abogados que, a cambio de millonarios pagos, habrían manipulado decisiones judiciales en favor de congresistas investigados por corrupción y parapolítica. Con esta decisión, el excongresista deberá cumplir su condena en un establecimiento carcelario una vez se haga efectiva la orden judicial.