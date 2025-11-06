En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Defensa de William Dau interpone tutela contra la Procuraduría tras sanción e inhabilidad

Defensa de William Dau interpone tutela contra la Procuraduría tras sanción e inhabilidad

Según el equipo jurídico del exmandatario, la Procuraduría no ha entregado el texto completo de la decisión sancionatoria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad