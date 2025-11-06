Defensa de William Dau interpone tutela contra la Procuraduría tras sanción e inhabilidad

La defensa del exalcalde de Cartagena, William Dau, interpuso una acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación argumentando que el ente de control vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la información, en el marco del fallo que lo suspendió e inhabilitó por 12 años por presunta participación en política.

Según el equipo jurídico del exmandatario, la Procuraduría no ha entregado el texto completo de la decisión sancionatoria, lo que impide interponer los recursos de ley, a pesar de las reiteradas solicitudes. “Han transcurrido más de cinco días desde que la Procuraduría anunció públicamente la sanción y, pese a los requerimientos, aún no se ha remitido el texto escrito de la decisión adoptada. Esta omisión resulta inaceptable y contraria a los principios de transparencia, publicidad y debido proceso”, señaló la defensa en un comunicado.

Ante esta situación, Dau presentó la tutela al considerar que la falta de notificación formal vulnera su derecho a conocer las decisiones que lo afectan y a ejercer los mecanismos de apelación correspondientes. Su defensa sostiene además que el proceso disciplinario estaría enmarcado en un contexto de persecución política y hostigamiento judicial, orientado, según afirman, a desconocer sus derechos políticos y sociales.

El equipo jurídico también cuestionó la validez de las pruebas en las que se basó la Procuraduría, señalando que se habrían utilizado grabaciones obtenidas ilícitamente “Resulta especialmente grave y jurídicamente inadmisible que se profieran sanciones sustentadas en grabaciones obtenidas ilícitamente y, por demás, en las que mi representado ni siquiera participó o tuvo intervención alguna. La Procuraduría le otorga legalidad a los denominados 'petrovideos' y realiza sendas valoraciones sobre lo que allí se dice o realiza”, sostuvo la defensa.



Por su parte, la Procuraduría informó que el proceso disciplinario se originó por declaraciones que el entonces alcalde habría hecho en una manifestación pública, donde expresó su apoyo político a dos candidatas al Congreso para el periodo 2022–2026: Lidis Ramírez y María Alejandra Benítez.

En fallo de primera instancia, la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 concluyó que Dau intervino en controversias políticas al manifestar respaldo a dichas aspirantes a través de un audio difundido por WhatsApp. Para el órgano de control, el mensaje, aunque emitido en un contexto aparentemente privado, adquirió un carácter de significación pública, al proyectar ante la ciudadanía una posición política institucionalmente relevante.

Según la Procuraduría, esa conducta vulneró los principios de neutralidad, imparcialidad y moralidad administrativa, pilares de la función pública, y por ello fue calificada como una falta gravísima cometida a título de dolo.