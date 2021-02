Dejan libre a ciudadano turco sorprendido con 200 millones de pesos en efectivo

El juez 75 de garantías de Bogotá rechazó la petición de la Fiscalía y ordenó la libertad del ciudadano turco Yusuf Yüsedag, investigado por el delito de lavado de activos, luego de haber sido sorprendido con más de 200 millones de pesos en un hotel del norte de Bogotá .

El juez dijo que la Fiscalía no acreditó que sea parte de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y que la defensa del hombre sí logró mostrar, es esta primera etapa de garantías, de quién era el dinero.

El juez creyó en un documento entregado por la defensa del ciudadano turco en el que un connacional asegura que el dinero es suyo y que se lo entregó a Yusuf Yüsedag para que buscara abrir un restaurante en Colombia.

“La defensa, contrario a la Fiscalía, sí logró acreditar un origen lícito de las actividades. Su ingreso al país fue ilegal, se registró en un hotel con documentación original. Diferente es la manera cómo ingresó el dinero al país, pero esto no es un ilícito penal. La defensa acreditó que tiene un origen lícito el dinero porque se lo entregó un comerciante en Turquía, que tiene una empresa legalmente constituida, que tiene sus cuentas y sus canales financieros, que tiene movimientos de dinero bastantes amplios para pagos de nóminas grandes, que tiene musculo financiero y que se lo entregó para que en Colombia se buscara abrir un restaurante. Hasta ahora esas conductas ilícitas no se ven”, dijo el juez.

El juez argumentó que no son suficientes las pruebas entregadas por la Fiscalía. Por ejemplo, que no es suficiente que el hombre tenga antecedentes penales en Turquía por tráfico de estupefacientes porque son conductas del 2002, es decir, de hace 19 años, que no se sabe si hubo una condena por los hechos y que no hay ningún documento que diga que en Colombia está siendo investigado.

Incluso que es insuficiente un documento aportado por la agencia norteamericana ICE en donde dicen que hace parte de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes porque no se da mayor detalle de qué organización es, dónde opera, entre otros.