Denuncian a intendente de Policía por presunto abuso sexual contra dos auxiliares mujeres en Soacha

Una grave denuncia se conoció en las últimas horas, por parte de la madre de una joven que se encuentra prestando su servicio como auxiliar de la policía en el municipio de Soacha. La joven de 18 años, habría sido obligada a “tener sexo oral” dentro de la estación.

La denuncia, se conoció luego de que asegura la madre de la joven, le fue hurtado su celular por parte del uniformado que dice ella, la venia acosando desde hace varias semanas, por lo que decidió grabar las conversaciones para tener pruebas de lo que estaba ocurriendo.

“Ella grababa todo porque ella ya me venía diciendo que él la mantenía acosando”, aseguró.

“Llegó llorando diciendo que no le iban a devolver el celular que se lo habían robado, a mi me dio mal genio, me arreglé y me fui para allá. El uno le hablaba, el otro también, cuando llegó una mayor que es mujer y dijo que es lo que está pasando, ella le contó lo del celular y aprovechó y dijo a la compañera, pues aprovechemos y le contamos a mi mayor lo que nos hizo hacer la semana pasada”, agregó la mamá de la joven.

En ese momento, asegura, su hija contó que el 12 de julio, un intendente la obligó a tener sexo oral.

“Yo me puse muy mal, me sorprendió porque eso no lo sabía, las obligó a tener sexo oral, a la otra compañera fue otro día, el tipo estaba ahí, yo me le boté a ese desgraciado, pasa y se queda mirándonos como riéndose”, sostuvo.

“Mi hija está muy mal, muy afectada, le dieron 9 días de incapacidad, la Policía me dijo que me iba a ayudar, que eso no se iba a quedar así y las hacen ver como si ellas fueran las culpables, ellos no contaban con que nosotros no nos vamos a quedar calladas”, complementó.

Sobre las denuncias, la Policía de Cundinamarca confirmó que se inició una investigación y el intendente fue separado de su cargo.

“La Fiscalía General de la Nación adelanta las acciones de investigación judicial para esclarecer los hechos”, comunicó la institución.