Denuncian por supuesto acoso a jefe de la oficina de comunicaciones de la Gobernación del Quindío

Una mujer, contratista de la gobernación del Quindío , denunció ante la Fiscalía por acoso sexual al jefe de prensa de la gobernación del departamento. El señalado solicitó a la Fiscalía ser escuchado en interrogatorio y prepara acciones por calumnia.

Luz Adriana Celemín denunció ante la Fiscalía , los supuestos hechos de acoso sexual, que se habrían presentado el 16 de julio.

"El señor se fue detrás de mi para la oficina. Y resulta que me soba su miembro en mis nalgas. De ahí el señor cierra la puerta con seguro y se hace detrás de la puerta y se baja la cremallera y me muestra su miembro después de eso me dice que le haga sexo oral y yo le digo que no, que no se lo hago a mi esposo para hacérselo a él", explicó Luz Adriana.

Blu Radio contactó a Juan Ricardo Medina que se excusó de atender la entrevista por estar atendiendo en un centro asistencial a su progenitora, afectada por estos hechos. Su abogado en éste proceso, Edwin Rojas, indicó que las denuncias se habrían generado por diferencias entre los contratistas.

Lea también

"Ha tenido diversas dificultades con esta persona meses atrás. La última diferencia que se presentó fue el 4 de noviembre, donde por el mal servicio de esta persona pues se hizo un llamado de atención muy fuerte, se hizo un requerimiento y, de ahí, la inconformidad de esta persona que supuestamente las acciones de manera preventiva tratando ella de blindarse, manchando el nombre de un buen funcionario, de un buen ser humano", aseveró Rojas.

Publicidad

Por estos hechos, la denunciante ya amplió su versión ante la Fiscalía esta semana. Y el denunciado, solicitó ser escuchado en interrogatorio por el ente acusador. Además, prepara acciones legales por calumnia.

Escuche más noticias del día